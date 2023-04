Domenica di sangue La lite fra due immigrati scatena rissa fra bande

di Paolo Mattelli

Sarebbe potuta degenerare in conseguenze ben più gravi la maxi-rissa avvenuta domenica sera a Busto Garolfo, se non fosse stato per il tempestivo intervento dei carabinieri. Il tutto è accaduto a Busto Garolfo poco dopo le 22 lungo via Manzoni a pochi metri da una nota gelateria. Due immigrati – uno dei quali presumibilmente maghrebino – in preda ai fumi dell’alcool, sono venuti alle mani facendo scattare immediatamente la richiesta d’intervento al 112 accorso nel giro di pochi minuti sul posto.

Uno dei due sulla quarantina ha iniziato ad opporre resistenza alle forze dell’ordine mentre l’altro, di qualche anno più giovane, ha cercato di fuggire ma è stato subito bloccato. Trasportato in caserma la situazione sembrava tornata alla normalità quando nel giro di pochi minuti sono sopraggiunti i “supporter“ dei due fermati, che hanno iniziato a fronteggiarsi tra di loro asuon di pugni. Almeno una ventina le persone coinvolte, alcuni presenti hanno allertato nuovamente le forze dell’ordine intervenute a sirene spiegate con tre automobili una delle quali provenienti dalla centrale operativa di Rho. All’arrivo delle sirene le due bande si sono dileguate facendo perdere immediatamente le loro tracce, gli uomini in divisa sono però rimasti oltre un’ora a pattugliare la zona per non correre il rischio di un nuovo scontro.

Nel frattempo, la saracinesca della gelateria lungo via Manzoni è stata abbassata anticipando così di un’ora l’orario di chiusura. Alle finestre alcuni residenti che atterriti per quanto stava accadendo si sono immediatamente chiusi in casa. Saranno poi le indagini a stabilire le ragioni della scazzottata lungo una delle vie più trafficate di Busto Garolfo; in aiuto agli inquirenti potrebbero arrivare le immagini riprese dalle telecamere posizionate proprio lungo il tratto di via Manzoni interessato dallo scontro tra bande. Non è la prima volta che lungo le vie del centro volano calci e pugni: in una circostanza, durante una discussione tra due uomini, era pure comparso un coltello. Nel 2019 lungo la vicina via Gramsci un uomo nel corso di una lite con un’altra persona aveva accoltellato una ragazza e ferito gravemente un bustese intervenuto per fermare lo scontro, che riportò un grave trauma cranico con strascichi proseguiti per diversi mesi.