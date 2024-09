Domenica al Palaborsani c’è Ludolandia

Domenica un’intera giornata di festa al Palaborsani con "Ludolandia". Dalle 9.30 alle 19, la manifestazione è promossa dagli "Artigiani del borgo", in collaborazione con il Lions Club Maggiolini di Parabiago, Palaborsani e il patrocinio della Fondazione comunitaria Ticino Olona.

Quest’anno cambia sede: da Legnano a Castellanza. Ennio Minervino, presidente del sodalizio: "Dopo i tanti anni a Legnano, abbiamo deciso di allargare il nostro raggio d’azione, a cominciare da quei pochi metri che dividono il Palaborsani dai confini legnanesi. Per sperimentare l’allestimento di una nuova area verde (quella all’esterno del Palazzetto) e nel contempo inaugurare due nuove collaborazioni: col Comune di Castellanza e con i Knights del basket del presidente Tajana". Le attrazioni: la Principessa Cri col truccabimbi, i giochi di legno e gli antichi mestieri contadini con Olona viva, le paperelle, i pony.

Una pista per vari tipi di ballo: quello irlandese con Gens d’Ys, le danze di Orizon, la moderna di Jacko dance, le coreografie delle cheerleader con Intensity elite cheer & dance. Al Mago Berto si affiancherà un altro prestigiatore, Filip Bencina, con le sue carte. Tra le altre novità, la caccia al tesoro nel bosco e il fuoco e le arti di strada di Nicolò Zaggia. In vendita ci saranno i manufatti dei bambini delle terze classi nei laboratori con "Arti e mestieri" delle scuole legnanesi: il ricavato (come tutti i guadagni della giornata) andrà alla Pediatria dell’Ospedale e al Lcif, struttura dei Lions Club. Ingresso a offerta libera. S.V.