Divieto di trasferta violato. Gli ultrà lilla puntano sullo stadio allontanati dalle forze dell’ordine

Momenti di tensione domenica pomeriggio nei pressi dello stadio di via Roma, poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Saronno e Legnano. L’incontro, considerato a rischio, era già stato posto sotto stretta sorveglianza dalle autorità competenti, con un divieto di trasferta imposto ai tifosi legnanesi in seguito a precedenti episodi di violenza. Nonostante le restrizioni, un gruppo di ultras provenienti da Legnano ha tentato di avvicinarsi al campo sportivo, trovandosi di fronte i tifosi di casa. L’intervento rapido e deciso delle forze dell’ordine, presenti in buon numero proprio per prevenire incidenti, ha impedito che la situazione degenerasse.

Nel corso delle operazioni di contenimento, un funzionario del commissariato di Legnano ha riportato una lieve ferita alla gamba, fortunatamente senza gravi conseguenze. Grazie all’efficace gestione della sicurezza, non si sono registrati scontri veri e propri tra le due tifoserie e l’ordine pubblico è stato ristabilito in breve tempo. La partita si è svolta regolarmente e senza ulteriori criticità, confermando tuttavia l’importanza di un monitoraggio costante per garantire la sicurezza durante eventi sportivi particolarmente delicati.

All’andata il divieto di trasferta fu imposto ai residenti della provincia di Varese, ma qualche tifoso degli amaretti riuscì ad entrare al Mari perché residente in provincia di Como. Domenica allo stadio di Saronno qualche tifoso lilla, residente in provincia di Varese (il divieto questa volta riguardava i residenti in provincia di Milano) è comunque andato allo stadio per assistere al derby terminato 2-1 per i padroni di casa. Di fatto il Legnano calcio dovrà sudare le cosiddette sette camicie nell’ultima gara della stagione regolare per conquistare la salvezza.

Ch.S.