Didattica innovativa con mattoncini colorati. Il concorso per le scuole

Chi non ha giocato, da bambino, con le costruzioni? Sabato prossimo ci sarà modo di riprovarlo. L’Osteria sociale La Tela (Strada Saronnese 31) propone un’intera giornata dedicata alla “Didattica innovativa“ con i mattoncini colorati, per un piacere contagioso. "Si può imparare divertendosi – si chiede il presidente della Tela, Giovanni Arzuffi – in ogni ordine di scuola? In una giornata speciale, tentiamo di rispondere stando insieme (grandi e piccoli, docenti e alunni, nonni e nipoti), sperimentando e soprattutto divertendoci". Il programma prevede un primo laboratorio dalle 10 alle 12.30, il pranzo dalle 12.30 alle 14, una conferenza dalle 15 alle 16 e un secondo laboratorio dalle 16 alle 18. Si può scegliere a quale attività partecipare, oppure aderire a tutte le proposte. Alla conferenza del pomeriggio sarà presentato il concorso aperto a tutte le scuole che premierà il progetto didattico più innovativo svolto nel corso dell’anno scolastico. Relatore e anima della giornata sarà Lorenzo Battaglieri, affiancato da Roberto Antonini (già animatore di tante giornate alla Tela). Battaglieri ha due grandi passioni: i mattoncini e aiutare le persone. Oltre ad essere un padre di famiglia, un carabiniere, nonché presidente di Valtbricks, coadiuva associazioni in tutta Italia nell’organizzare eventi e partecipa a conferenze in tutto in nord Italia. Silvia Vignati