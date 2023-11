Legnano, vandalizzate nella notte le vie del centro: “La gente è esasperata, c’è troppa impunità”

Legnano (Milano) “Basta vandalismi in centro, la misura è colma”: a dare il “la” alla protesta della capogruppo in consiglio della Lega, Carolina Toia, è l’ennesimo atto di vandalismo che ha avuto come teatro il centrale corso Garibaldi durante l’ultimo fine settimana.

Vasi rovesciati, specchi per la segnaletica stradale frantumati, gli enormi e pesanti cesti per i rifiuti ribaltati a terra: è questo lo spettacolo che si è presentato nella mattinata di domenica.

“La situazione a Legnano sta degenerando sempre più e penso che questo sia sotto gli occhi di tutti – attacca Toia -. Ogni giorno incontro decine e decine di cittadini ed esercenti Legnanesi che, esasperati, lamentano e denunciano episodi di furti, danneggiamenti, vandalismi e via discorrendo. Ripeto: ogni giorno. È di ieri notte l’ultimo atto di vandalismo ai danni di Corso Garibaldi, preso d’assedio da vandali incivili che hanno distrutto e divelto segnali stradali, rovesciato vasi di fiori e cestini dei rifiuti. Una via devastata. Un vero scempio”.

Difficile pensare di poter tenere sotto controllo l’intera città per 24 ore, ma nonostante ciò secondo la rappresentante della Lega all’origine ci sarebbe il mancato ascolto da parte del Governo cittadino: “Noi continuiamo a chiedere misure di controllo e azioni di presidio del territorio e la restituzione di Legnano ad uno stato di “decoro” – prosegue Toia -, ma evidentemente la Giunta arancione proprio non vuole darci ascolto”.

“Quelli che denunciamo da mesi – conclude – sono comportamenti non più tollerabili che, oltre a produrre danni di vario genere, creano enormi disagi e allarme tra i legnanesi, che hanno tutto il diritto di tornare a vivere una città che un tempo era ordinata, pulita, salubre, decorosa e soprattutto sicura. Il problema di fondo è che i responsabili di questo degrado agiscono impunemente con la certezza di non essere controllati e nemmeno sanzionati, motivo per il quale reiterano le loro condotte in spregio della legge, del decoro, dei cittadini onesti e delle istituzioni tutte”.