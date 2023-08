Danni del maltempo a San Giorgio su Legnano: via ai lavori per scuole e palestre

Il paese inizia a lavorare per sistemare le strutture pubbliche colpite dal maltempo che ha flagellato il territorio comunale nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda la palestra, affinché l’attività scolastica e quella delle associazioni sportive possa ricominciare il prima possibile, in questi giorni grazie alla collaborazione del volontariato dell’Unione Sportiva Sangiorgese, che ha in gestione la struttura si è innanzitutto provveduto a liberare il pavimento affinché possa asciugare il meglio e prima possibile in questo mese.

"Le fasi successive prevedono la rimozione completa dell’isolamento e la posa di una nuova copertura. Prima di tutto si prevede la sistemazione del tetto e lavori di miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche nelle due uscite di sicurezza" spiega l’assessore Walter Cecchin.

Nella giornata di mercoledì la giunta al proposito ha deliberato una variazione al bilancio di circa 140.000 euro per fare fronte alle prime spese da sostenere per i danni causati agli edifici e strutture comunali.

Successivamente, in settimana si è tenuto una riunione tra le società che hanno in gestione le varie palestre e il PalaBertelli per trovare una modalità di riprogrammazione degli spazi disponibili.

"Di questo ringrazio sia la Sangiorgese Basket che l’Unione Sportiva Sangiorgese per la disponibilità e collaborazione ricevuta nel trovare soluzioni condivise".

Se tutto procede come programmato si conta di ripristinare il tutto entro i primi quindici giorni di ottobre.

" Il bel tempo e le temperature miti di settembre ci auguriamo possano permettere l’utilizzo degli spazi esterni sia per la scuola che per le associazioni".

Ch.S.