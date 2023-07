Dal cantiere dell’ecomostro spunta all’improvviso una biscia

Un cantiere abbandonato da circa due anni e mezzo, quello fra le vie Stoppani, Monte Santo e Plinio. Un vero e proprio ecomostro, circondato da erba alta, vegetazione spontanea rigogliosa, materiali di edilizia abbandonati, sacchi neri di rifiuti. La rete che scherma il cantiere, sulla strada, è in vari punti abbassata. Forse per comodità nello scaricare immondizia, chi lo sa. Quel che è sicuro è che si tratta di uno spettacolo davvero poco edificante. Non è l’unica opera inconclusa in città, si capisce. Ma c’è un fatto che un po’ inquieta. Un residente racconta che qualche settimana fa, mentre era a passeggio con la famiglia e il cane, ha visto uscire dall’area un serpente lungo oltre un metro. "Mia moglie aveva il cane al guinzaglio, e si trovava un po’ più indietro di me – racconta –. Appena l’ho visto le ho detto di fermarsi immediatamente, mentre chiamavo il 112". E proprio dal 112 è arrivata la rassicurazione: "Mi hanno confermato che si trattava di una semplice biscia". S.V.