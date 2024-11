Dai libri agli elettrodomestici. Al Centro del Riuso si trova tutto

Da sabato prossimo sarà inaugurata presso la piattaforma ecologica di Busto Garolfo un’area destinata non solo al deposito di oggetti inutilizzati ma anche al prelievo di qualcosa che potrebbe tornare utile all’insegna di un riutilizzo responsabile delle risorse. Aprirà le porte ufficialmente il prossimo 30 novembre il Centro del Riuso realizzato in prossimità della piattaforma ecologica di viale dell’Industria.

Al civico 37 sarà possibile consegnare oggetti in buon stato non più utilizzati come libri, elettrodomestici grandi e piccoli, giocattoli, casalinghi e ogni altro tipo di oggettistica che finirebbe magari ancora in buone condizioni negli smaltitori di rifiuti. Il tutto avverrà in forma completamente gratuita con accesso tramite tessera sanitaria o simili. La piattaforma realizzata con il contributo di Regione Lombardia sarà accessibile al pubblico da sabato 7 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30. L’area realizzata in collaborazione con il Consorzio dei Navigli e l’Amministrazione comunale bustese guarda ad un concetto più allargato dell’ottimizzazione dei rifiuti passando dalla differenziazione al possibile riutilizzo dei materiali stessi. Sarà possibile consegnare o prelevare fino ad un massimo di cinque pezzi biciclette comprese che potranno così avere una nuova vita in qualche famiglia alla ricerca di oggetti a costo zero oppure nell’archivio di qualche amante della lettura alla ricerca di libri a volte introvabili.

Paolo Mattelli