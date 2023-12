Da oggi a fine gennaio in piazza Garibaldi si pattina sul ghiaccio

Apre oggi la pista del ghiaccio a Bià. Ogni stagione ha le sue particolarità. D’estate si gioca all’aperto e d’inverno, cosa si può fare con tutto questo freddo? Niente paura, per giovanissimi, giovani e non, il divertimento lo si trova ugualmente anche con le temperature più rigide. Su una pista di pattinaggio ricoperta dal ghiaccio presentata come negli anni precedenti dal Comune. Tutti i cittadini, e i visitatori che lo desiderano, possono pattinare in centro, in Piazza Garibaldi, tutti i giorni, da oggi al 31 gennaio 2024, compresi i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Gli orari sono i seguenti: da lunedì a venerdi dalle ore 15.00 alle ore 19.30; sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00 con orario continuato. Nell’ambito del programma degli eventi per le festività natalizie anche a Castano Primo oggi sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Mazzini che resterà aperta fino al 28 gennaio 2024 nei seguenti orari: fino al 23 dicembre e dall’8 al 28 gennaio dalle 14.30 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00; dal 24 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00.

Christian Sormani