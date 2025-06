Da Legnano alla Lombardia, Colavito ai vertici di Avis regionale

È originario di Rescaldina e da sempre legato alla sezione di Legnano il nuovo presidente di Avis Lombardia. Si tratta di Pierangelo Colavito (nella foto), 52 anni, donatore dal 1993, eletto alla guida dell’associazione regionale nel corso della prima riunione del nuovo consiglio direttivo svoltasi dopo l’assemblea elettiva dello scorso 10 maggio. Figura di riferimento del volontariato locale, Colavito ha fatto parte del consiglio direttivo di Avis Legnano dal 2009 ed è stato presidente per due mandati consecutivi, dal 2016 al 2024. Un periodo in cui l’associazione ha intrapreso un profondo percorso di crescita e innovazione. Da marzo 2025, ricopre l’incarico di tesoriere della sezione legnanese. A livello nazionale, è stato per tre mandati anche consigliere di Avis. La notizia della sua elezione è stata accolta con grande soddisfazione da Avis Legnano."Esperienze come quella maturata da Pierangelo a Legnano dimostrano quanto si possa costruire insieme, unendo competenze, idee e valori"- ha dichiarato il presidente in carica, Renato Zucca. C.S.