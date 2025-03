Dà fuoco a uno scooter davanti all’ospedale. Arrestato l’uomo che vandalizzava le auto

È stato arrestato l’uomo che sta seminando il panico fuori e dentro l’ospedale Fornaroli. Ieri mattina avrebbe dato alle fiamme uno scooter parcheggiato in via al Donatore di Sangue. Una colonna di fumo che ha messo in allarme le persone che quotidianamente frequentano l’ospedale. Molte, intimorite per la presenza di un uomo che ha vandalizzato decine di auto, oltre ad avere aggredito operatori della sicurezza e personale, hanno scelto di parcheggiare a centinaia di metri dal nosocomio. Ieri mattina i carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato per l’incendio domato dai vigili del fuoco. L’uomo è un quarantenne di origini marocchine con evidenti disturbi mentali. Anche il fratello aveva lanciato un appello affinché venisse trasferito in un luogo dove sarebbe stato possibile prestargli delle cure. I carabinieri, non molto tempo fa, gli avevano notificato un provvedimento che lo avrebbe obbligato a dimorare nel comune di Novara. Obbligo che però non ha mai rispettato, tanto che è tornato davanti al Fornaroli. "Vengo spessp all’ospedale con mia mamma – ha commentato Giuliana Ferrian di Robecco sul Naviglio – e la presenza di quell’uomo mi impauriva. Spero che le cose possano sistemarsi dopo la notizia del suo arresto".

I carabinieri indagano anche su quanto avvenuto il pomeriggio prima in via Crivelli. Un uomo di 83 anni è stato avvicinato da alcuni giovani che gli avrebbero chiesto una sigaretta e, al suo rifiuto, lo avrebbero spintonato facendolo cadere. L’anziano ha picchiato la testa riportando un trauma cranico. Soccorso dalla Inter Sos Padana Emergenza, è stato trasferito all’ospedale San Carlo di Milano.

Graziano Masperi