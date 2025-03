Da area industriale a centro d’eccellenza

Il Gruppo Chiesi ha annunciato un investimento di 430 milioni entro il 2030 per la realizzazione di un nuovo polo produttivo a Nerviano. Il sito sarà specializzato nella produzione di inalatori a bassa impronta carbonica per il trattamento delle patologie respiratorie e di prodotti biologici sterili. Il progetto prevede la riqualificazione di un’area industriale di 124mila mq, trasformandola in centro d’eccellenza internazionale all’insegna di innovazione e sostenibilità. Il sito includerà oltre 3mila mq di laboratori, un parco fotovoltaico per l’autosufficienza energetica e la rigenerazione di un’area boschiva di 20mila mq. L’investimento porterà benefici concreti anche alla comunità locale, con la creazione di 300 posti di lavoro entro il 2029. "Abbiamo scelto Nerviano per il suo valore strategico e le potenzialità offerte dall’area industriale che trasformeremo in centro d’eccellenza per la produzione di inalatori di nuova generazione – dichiara Giuseppe Accogli, Ceo del Gruppo Chiesi – Questo investimento rafforza la nostra presenza in Italia e in Europa, consolidando il nostro ruolo di leader del settore e creando nuove opportunità di crescita per la comunità locale".