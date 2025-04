Cure più mirate in Cardiochirurgia. Ecco lo stent di ultima generazione

Uno stent di ultima generazione per il trattamento della dissezione aortica: è questa una delle ultime novità introdotte nel reparto che confermano il ruolo di eccellenza della Cardiochirurgia dell’Ospedale di Legnano nell’adozione di soluzioni innovative finalizzate a migliorare gli esiti clinici a beneficio dei pazienti. Il nuovo dispositivo rappresenta un passo avanti nella cura di una patologia complessa: lo stent è progettato per migliorare sia la gestione della sindrome da malperfusione nel breve termine, che per prevenire l’evoluzione aneurismatica dell’aorta nel lungo periodo.

La sindrome da malperfusione è una delle complicazioni più critiche della dissezione aortica e può compromettere gravemente la funzionalità di organi vitali come reni, intestino e arti. "Questo approccio combinato – spiega Germano Di Credico, responsabile della Cardiochirurgia di Legnano e Direttore del Dipartimento Cardio Vascolare dell’Asst Ovest Milanese – rappresenta un’importante innovazione. Non solo interveniamo tempestivamente per riparare l’aorta, ma garantiamo una protezione più duratura contro complicazioni future, riducendo significativamente i rischi di re-intervento".

P.G.