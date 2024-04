Cresce lo Studio Radiologico. In cantiere la convenzione col Servizio sanitario nazionale

Cresce lo Studio Radiologico "Città di Parabiago", di corso Sempione 80. Già in questi mesi al’utenza non erano sfuggiti i cartelli che parlavano di "ampliamento". Poi erano comparse insegne all’ingresso. Incontriamo l’amministratore unico della struttura, Pietro Potestio. "In questi anni ci siamo molto specializzati nella diagnostica per immagini, rispondendo alle richieste crescenti del territorio - afferma -. Abbiamo sempre puntato su professionisti di valore e strumentazioni di ultima generazione, le nostre macchine hanno al massimo 5, 6 anni". Lo Studio, che offre prestazioni sia con il Servizio sanitario nazionale, sia private (dalla tac alla mammografia) è un riferimento certo. Il mix è noto: meno professionisti negli Ospedali, tempi d’attesa infiniti, molte prescrizioni inappropriate, invecchiamento della popolazione. Così la domanda di cura aumenta.

"Passeremo da 4 a 6 sale ecografiche, da 2 a 3 risonanze magnetiche, da 1200 a 1500 metri quadrati, il tutto spero entro fine anno - riprende Potestio -. Abbiamo creato anche 45 nuovi parcheggi". Non basta. "Volevo creare un polo sanitario per offrire un servizio maggiore e più completo, così ho cercato dei partner". E li ha trovati nel Gruppo San Donato e nello Studio Dermatologico di Fernando Bianchi. Il tutto nel medesimo complesso. Visitiamo il primo Punto Raf del Gruppo San Donato nell’Alto Milanese, operativo dal 4 marzo. "Questa è un’area in cui non eravamo presenti ma abbiamo capito che potevamo rispondere a un bisogno - afferma Renato Cerioli, amministratore delegato di Raf First Clinic -. Inoltre, con lo Studio Radiologico abbiamo voluto instaurare un’alleanza, sinonimo di complementarietà". Raf si occupa dell’attività ambulatoriale ed è collegato all’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. Il nuovo poliambulatorio si trova all’interno della Galleria dello Studio Radiologico e conta 8 ambulatori. Offre all’utenza diversi servizi tra cui allergologia, cardiologia, gastroenterologia/endoscopia digestiva, ginecologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, Medicina fisica e riabilitazione, medicina del lavoro, medicina interna, medicina tropicale, pneumologia, scienze dell’alimentazione, urologia. Raf First Clinic opera in regime privato e verrà convenzionato con i principali enti/fondi assicurativi.