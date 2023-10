Credito sociale a Legnano: Fondazione eroga 2,5 milioni e mezzo

L’esperienza accumulata sino ad oggi sul territorio della Città Metropolitana Milano da Fondazione Welfare Ambrosiano e i dati dell’attività svolta restituiscono solo in parte la dimensione delle situazioni di difficoltà economica, perché appare evidente che esiste anche una certa ritrosia a chiedere aiuto da parte di chi si trova improvvisamente in una situazione inattesa.

Per quanto riguarda il Credito sociale di impresa e sociale, forma di supporto in essere già dal 2011, negli anni dal 2011 al 2020 gli importi sociali richiesti ammontano a 11 milioni 843mila euro, per un totale di 1552 pratiche: di questa cifra, poco più di sette milioni riguardano le richieste per motivi sociali (1158 pratiche). L’analisi compiuta per valutare l’effettiva validità della richiesta, hanno portato infine a erogare per motivi sociali, 2 milioni 528mila 500 euro, suddivisi in 468 pratiche singole (una media di circa 6mila euro erogati per ogni richiesta).

P.G.