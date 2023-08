Corso di laurea in Scienze della mediazione linguistica Una borsa di studio del valore di 2.600 euro

Una borsa di studio di 2.600 euro, a copertura totale dei contributi universitari (esclusa la tassa d’iscrizione di 500 euro) previsti dal corso di Laurea triennale in Scienze della mediazione linguistica, presso la Scuola superiore Carolina Albasio. Lo rende noto il Settore Istruzione, Cultura e Sport. Il requisito fondamentale è la residenza. Ulteriori requisiti sono il voto di maturità e, solo in caso di parità di merito, il minor reddito. Il corso di Laurea triennale in Scienze della mediazione linguistica è a numero programmato, i posti disponibili sono cinquanta. L’immatricolazione è aperta a tutti coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore valido per l’iscrizione a un corso universitario di laurea. La domanda di richiesta dovrà essere inviata solo tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] entro e non oltre sabato 9 settembre 2023.