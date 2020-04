Cisliano (Milano), 23 aprile 2020 - "Voglio rispetto. Se l’assessore Gallera ha detto che quello di Regione Lombardia è l’unico test valido ha detto una falsità: a Cisliano abbiamo eseguito esami con certificazione europea e attendibilità pari al 96%". Il sindaco Luca Durè è tornato ad alzare la voce dopo le dichiarazioni rilasciate martedì in diretta televisiva dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. L’assessore aveva infatti citato il caso di Cisliano e sottolineato come quei test sierologici avessero "un valore epidemiologico e non diagnostico"; aggiungendo che "il cittadino potrebbe interpretarli come una patente di immunità".

Tesi contro la quale Durè si è scagliato: "Abbiamo detto, ripetuto e scritto negli esiti consegnati ai cislianesi che non si tratta di una patente di immunità. I nostri test dicono solo se una persona è potenzialmente contagiosa o comunque è entrata in contatto con il Sars-cov2. Per la certezza serve il tampone, questo è il motivo per il quale ho chiesto più volte azioni coordinate che fino ad ora non sono mai state messe in atto. Non ho nulla contro il test sierologico “lombardo” basta che sia altrettanto affidabile e garantito a tutti i cittadini. Mettere in dubbio la qualità dei nostri esami è una bestialità, anche perché i risultati diventeranno una pubblicazione scientifica. Il laboratorio incaricato dalle analisi sta valutando gli estremi per passare alle vie legali per danno d’immagine".ù

Le percentuali definitive in merito alla prima tornata di analisi sono in fase di definizione. Su 210 prelievi effettuati il primo giorno, però, tre casi sono risultati potenzialmente contagiosi e tra di loro c’è anche uno dei volontari che giravano porta a porta per consegnare i pasti agli anziani; volontario che non ha mai presentato sintomi riconducibili al covid-19. Situazione che Durè ha segnalato all’Ats per capire come procedere: "Attendiamo una risposta, altrimenti saremo costretti ad arrangiarci ancora da soli". Gli esami sui cislianesi verranno ultimati oggi, poi sarà la volta dei non residenti che hanno fatto richiesta.