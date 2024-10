Coppia in arresto. La base dello spaccio era la loro casa

Rifornivano di droga i clienti utilizzando come base la propria abitazione in città. Martedì i carabinieri della Compagnia di Legnano, hanno arrestato un uomo e una donna – 36 lui, pregiudicato, e 30 anni lei, incensurata -, conviventi, italiani e residenti a Legnano, indagati in concorso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e destinatari rispettivamente della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, era stata avviata dopo l’arresto, a novembre del 2023, di un pusher in un bar. P.G.