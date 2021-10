Legnnao - Lunedì 4 ottobre si corre la Coppa Bernocchi, storica gara ciclistica del Trittico Lombardo che coinvolge Legnano e il Legnanese. Per consentire il regolare svolgimento della corsa, si rendono necessari provvedimenti per regolare l’ingresso e l’uscita delle scuole che rientrano nell’area interessata dal circuito cittadino nel pomeriggio, oltre ovviamente a modifiche alla circolazione in città, sia dei mezzi privati sia del trasporto pubblico locale.

Scuole

Quest’anno, sul fronte delle scuole, la giunta ha introdotto una novità: la possibilità per le famiglie di riprendere i bambini alle 14.00 oppure usufruire del post scuola sino alle 18.00 e senza pagare il servizio, che sarà a carico del Comune. Questo per ovviare ai disagi che le chiusure delle scuole arrecherebbero alle famiglie. La misura interesserà le scuole primarie Manzoni e Carducci, mentre le don Milani, istituto a ridosso dell’arrivo della corsa, dovranno terminare le lezioni e far uscire gli alunni entro le ore 14.00. Per tutte le altre scuole interessate dal passaggio della corsa, le medie Tosi, la Barbara Melzi, gli istituti Dell’Acqua e Bernocchi e la scuola dell’infanzia Santa Teresa l’ingresso e l’uscita dei frequentanti saranno sospesi dalle 14.00 alle 17.30.

Modifiche alla viabilità

Il programma della manifestazione che interessa il territorio cittadino prevede il ritrovo dei concorrenti in largo Tosi dopo le 11.00; alle 11.45 il trasferimento verso la partenza di via XX Settembre, alle 11.55 la partenza verso San Giorgio, alle 12.20 ritorno da Cerro Maggiore per viale Cadorna e SP12 verso Inveruno. Nel pomeriggio l’arrivo dei ciclisti a Legnano è previsto per le 15.30 da via Picasso in direzione Saronnese - Sempione – Toselli. Da viale Toselli avrà inizio il circuito da percorrere tre volte e che toccherà Via San Michele del Carso, Via XX Settembre, Via Mauro Venegoni, Piazza del Popolo, Piazza Monumento, Corso Italia, Piazza IV Novembre, Via Barlocco e Corso Sempione. L’arrivo su viale Toselli è previsto fra le 16.00 e le 16.15.

I divieti di circolazione riguarderanno le seguenti vie:

dalle ore 6 alle 12.30: Largo Tosi, Piazza IV Novembre, Via Crispi, Via Verdi, Via Lanino, Piazza Europa, Via Musazzi, Via Tirinnanzi (eccetto i veicoli in entrata e uscita dai parcheggi pubblici sotterranei), Via Barlocco (eccetto i veicoli in entrata e uscita dai parcheggi pubblici sotterranei), Via Matteotti, Corso Italia e Via Gilardelli;

dalle ore 11 e per il tempo necessario al passaggio della corsa: Piazza Monumento, Piazza del Popolo, Via Venegoni (da piazza del Popolo a via Genova), Piazza Vittorio Veneto, Via XX Settembre, Via per Cerro Maggiore, Viale Cadorna (da via per Cerro a viale Toselli), Viale Toselli, Via San Michele del Carso, Via per Inveruno;

dalle ore 14 e per il tempo necessario al passaggio della corsa: Via dell’Acquarella, Via Novellini, Via Ricasso, Via Saronnese, Via Battisti, Piazza Monte Grappa, Via San Francesco D’Assisi, Corso Sempione, Viale Toselli, Via San Michele del Carso, Via XX Settembre, Via Venegoni, Piazza del Popolo, Piazza Monumento, Corso Italia, Via Barlocco, Viale Cadorna (tratto Colli di Sant’Erasmo/Sempione).

Trasporto pubblico locale

Compatibilmente con i tempi di organizzazione e transito della gara ciclistica, le strade saranno percorribili per i mezzi del TPL, come segue:

- fino alle 09:30, su tutto il territorio comunale

- dalle 12:30 alle 14:30 su tutto il territorio comunale

- dalle 16:30 su tutto il territorio comunale (salvo viale Toselli – tratto S. Caterina/Magenta)

dalle 09:30 alle 12:00, il transito sarà vietato lungo le seguenti vie:

Largo Tosi, Via Matteotti, Piazza IV Novembre, Via Barlocco, via Tirinnanzi corso Italia via Gilardelli