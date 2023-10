Legnano, controlli in zona stazione: spacciatore fermato con cocaina

Legnano (Milano), 11 ottobre 2023 – È stato intercettato dagli agenti di Polizia, impegnati in un’operazione di controllo nell’area della stazione che nell’ultimo periodo sembra essere tornata al centro di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e, malgrado il tentativo di fuga, è stato infine fermato e trovato in possesso di 14 grammi di cocaina.

L’episodio ha avuto come teatro via Gaeta nella serata di martedì, intorno alle 21.30: gli agenti del commissariato di via Gilardelli hanno intercettato l’uomo, di nazionalità tunisina, che alla vista della Volante ha provato a darsi alla fuga. Il tentativo non ha però avuto buon esito e dalla successiva perquisizione lo spacciatore è stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina.

Una volta identificato, l’uomo è risultato essere pregiudicato ed è emerso che gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno ed è stato indagato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.