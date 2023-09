Asse del Sempione, controlli polizia locale: multe, auto sequestrate e patenti ritirate per stato di ebbrezza

Legnano (Milano), 11 settembre 2023 - Ancora un servizio straordinario per i comandi di polizia locale dell'asse del Sempione che nelle giornate di sabato e domenica hanno messo in campo 25 operatori, appartenenti ai comandi di Legnano, Pogliano Milanese-Nerviano, Parabiago, Cerro Maggiore, San Vittore Olona e Canegrate-San Giorgio su Legnano, per svolgere controlli lungo Sempione, Sp. 12, e viale Cadorna, oltre ad altre strade principali per prevenire e sanzionare comportamenti relativi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga.

Ben 55 sono state le sanzioni elevate per violazione del codice della strada con sette multe per guida in stato di ebbrezza, su un totale di 237 conducenti sottoposti ad alcol test, uno l'accertamento per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, uno per guida senza patente e due accertamenti per veicoli privi di assicurazione. Otto patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Cinque i veicoli sequestrati perché privi di assicurazione o per tasso alcolemico del conducente superiore a 1,5 g/lt. In totale sono stati quattro i reati accertati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.