Quasi la metà delle persone controllate dalla polizia a Legnano positive alla droga

Legnano (Milano), 27 gennaio 2024 - Controlli straordinari per la polizia di Stato di Legnano che in una sola serata ha controllato ben 116 persone ed una decina di attività sul territorio. Sono questi i numeri del servizio di prevenzione e controllo del territorio svolto dal pomeriggio di venerdì 26 gennaio fino all’una di notte. Mirate ed attente le attività di monitoraggio del territorio sia nella zona del centro che in periferia con gli agenti guidati dal dirigente Ilenia Romano, supportati dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine Lombardia, che si sono recati nelle aree della città dove maggiormente si verificano episodi di microcriminalità e di consumo di sostanze stupefacenti.

Di sera i poliziotti, con il personale della polizia amministrativa del commissariato, hanno controllato l’area commerciale Cantoni, la stazione ferroviaria e l’oltre stazione con piazza Don Sturzo, piazza Mocchetti, via Pontida e tutte le altre zone oggetto di segnalazioni da parte di cittadini e comitati di ascolto nel complesso i numeri dicono: 116 persone tra italiani e stranieri controllate. Ben 41 di questi sono stati trovati positivi alla droga. Una decina gli esercizi pubblici, di cui 5 sottoposti a controlli amministrativi, 3 dei quali soggetti ad ulteriori accertamenti per rilevate violazioni amministrative. Tre persone di origine straniera, sprovviste di documenti e senza fissa dimora che, all’esito dei rilievi fotodattiloscopici, sono risultati essere tunisini di una fascia di età tra i 22 e i 24 anni, irregolari, con diversi precedenti. Due di essi erano già gravati da provvedimenti di espulsione.