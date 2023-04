Controlli nei boschi Smantellati 5 bivacchi degli spacciatori

Continuano i controlli nei boschi del varesotto finalizzati a smantellare gli abusivi punti di vendita di sostanze stupefacenti allestiti dagli spacciatori. L’altro giorno si sono concentrati nei comuni di Malnate e Vedano Olona, dove i militari della Compagnia di Varese e dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Sardegna hanno individuato e smantellato cinque bivacchi, inoltre hanno rinvenuto e sequestrato un fucile monocanna, risultato provento di un furto in abitazione avvenuto a Tradate, un fucile a canna singola, modificato e svariate cartucce di diverso calibro, due bilancini di precisione, la somma in denaro contante pari 12.450 euro e 120 franchi svizzeri, ritenuta provento di illecita attività, sequestrati anche cinque biciclette e un monopattino, su cui sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza.