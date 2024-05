Contro la solitudine e le malattie. Partono le camminate di gruppo

Camminare fa bene: al via in città l’iniziativa dei “Gruppi in cammino”. Oltre un centinaio le persone presenti all’incontro organizzato dall’Amministrazione comunale e patrocinato da Ats Insubria e Asst Valle Olona. Una serata per conoscere da vicino i benefici del camminare insieme all’aria aperta, aperta dagli interventi degli assessori allo Sport e all’Inclusione sociale e Salute e arricchita dagli approfondimenti di Alice Meloni, chinesiologa dell’ufficio promozione della salute di ATS Insubria, Gianluca Castiglioni, medico dello sport, Vinicio Salerno, dottore in scienze motorie, osteopata e massofisioterapista, e infine Gianluigi Genoni, docente formatore tecnico chinesiologo. L’assessore allo Sport Maurizio Artusa (foto) ha sottolineato che non si tratta di una semplice camminata, ma "di una pratica che, per sfruttare al meglio i benefici del camminare, viene organizzata con tempi e modalità definiti sulla base di studi e ricerche scientifiche". Per informazioni e iscrizioni basta rivolgersi all’Ufficio sport (tel. 0331 390357, sportbusto@comune,bustoarsizio.va.it.