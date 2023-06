Confindustria Alto Milanese, Maurizio Carminati nuovo presidente: ecco la sua squadra

Legnano, 30 giugno 2023 - L’assemblea generale privata, svoltasi ieri 29 giugno alla Dolce & Gabbana di Legnano, ha eletto Maurizio Carminati nuovo presidente di "Confindustria Alto Milanese" per il quadriennio 2023/2027.

Chi è

Carminati, 60 anni, laureato in ingegneria meccanica, è titolare della Carminati e della Didelse, due aziende di Rescaldina, attive nella progettazione e nella produzione di macchine e riduttori speciali. Dal 2019, Carminati è presidente del Gruppo Meccanici-Meccatronici di Confindustria Alto Milanese. Durante i passati quattro anni, il contributo di Carminati è stato fondamentale per la pianificazione e l’implementazione del progetto “Scuola di Alta Formazione Tecnica”. Grazie alla sua collaborazione, la nuova sede dell’Associazione si è arricchita di un moderno laboratorio di meccatronica, inaugurato lo scorso 8 maggio. Sotto la sua guida è stato avviato con l’Istituto Bernocchi di Legnano il percorso post diploma ‘IFTS Smart Mechatronic Industry @4.0’, che ha certificato nelle sue tre edizioni oltre 60 giovani, tutti assunti nelle aziende del nostro territorio.

La nuova squadra

Nel corso del suo mandato, il neopresidente sarà affiancato da quattro vice presidenti, coeletti ieri sera. La nuova squadra è formata da: Giovanni Luoni, vice presidente vicario con delega ai rapporti con i soci, già parte della squadra di Diego Rossetti come Vice Presidente dal 2019 al 2023. Luoni è Amministratore Delegato di ELBA di Magnago, parte di un gruppo industriale con FAE costituito nel 1956. ELBA costruisce macchine automatiche per la produzione di buste di plastica. Nadia Minini si occuperà di branding associativo. Minini è Direttore Generale di Roveda 1955 di Parabiago, azienda che gestisce e sostiene la produzione calzaturiera di importanti marchi di lusso, emergenti o affermati. Ernesto Bottone, vice presidente con delega al capitale umano. Bottone è CEO di Pomini Long Rolling Mills, gruppo industriale che produce laminatoi lunghi dotati di sistemi a controllo digitale, esportati in oltre 70 Paesi. A Legnano c’è il centro di competenza dove pensano e progettano soluzioni innovative. Nicola Budelli, amministratore delegato di BAMA di Turbigo, azienda leader nel settore della finitura superficiale dei metalli, in cui opera con successo da oltre 45 anni, è vice presidente con delega ai rapporti con il territorio. Budelli è stato presidente del Gruppo Piccola Impresa dal 2014 al 2018 ed è componente del Consiglio Direttivo del Lombardy Energy Cluster dal 2017. Budelli ha fatto parte del Consiglio Generale dell’Associazione.