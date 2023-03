Confermata la condanna all’influencer

Confermata dalla Corte d’Appello di Milano la pena per la gallaratese Christina Bertevello, 26 anni, influencer condannata a 3 anni e 4 mesi. La giovane avrebbe preso parte al sequestro, al pestaggio e all’estorsione di 800 euro ai danni di un diciottenne, da parte del suo fidanzato dell’epoca, Omar Ampolo, che due anni fa a sua volta ha patteggiato una pena di 3 anni e 7 mesi. Confermate anche le condanne a 3 anni e 4 mesi per tre 25enni per concorso in estorsione e a 4 mesi per favoreggiamento a un altro 25enne. La vicenda, definita dai magistrati "una bruttissima storia", ha preso le mosse dalla rapina di un cellulare avvenuta il 15 novembre 2019 a Somma Lombardo da parte di Daniele Del Monte (condannato a 3 anni e 4 mesi) ai danni del fidanzato della Bertevello, attirato in una trappola con la collaborazione di un giovane. Dalla denuncia della rapina hanno preso avvio le indagini dei carabinieri di Gallarate che hanno ricostruito l’intricata e squallida vicenda. Dunque Del Monte, con la complicità di un diciottenne, tese un’imboscata al fidanzato della Bertevello e, dopo averlo minacciato, lo rapinò di soldi e telefono. Ampolo per vendetta organizzò il pestaggio punitivo nel bosco, vittima il diciottenne, legato a un albero nei boschi e poi picchiato. Il ragazzo fu slegato dopo che furono pagati 800 euro. Secondo l’accusa l’influencer avrebbe atteso in auto con altri tre giovani, mentre il fidanzato picchiava il diciottenne. I militari, per ricostruire l’intera vicenda, hanno ascoltato numerosi testimoni, analizzato filmati dei videosorveglianza ed esaminato le chat di tutti i ragazzi coinvolti.

Rosella Formenti