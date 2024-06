Confcommercio, inizia l’era dell’Alto Magentino

Nella sede di Confcommercio a Magenta si è tenuta l’assemblea straordinaria dell’organizzazione, coinvolgendo tutte le imprese associate, il consiglio direttivo e i rappresentanti dei vertici di Confcommercio Milano, riunitisi per deliberare l’adozione del nuovo Statuto. L’incontro, atteso con grande interesse, ha visto una partecipazione attiva significativa, con circa 60 imprenditori presenti e 170 partecipanti complessivi, sia in presenza che per delega. Questo livello di partecipazione evidenzia l’importanza e la vicinanza che Confcommercio ha saputo costruire sul territorio, rappresentando oltre 600 realtà imprenditoriali distribuite in 25 Comuni.

Durante l’assemblea, oltre agli aggiornamenti di natura fiscale e alla definizione delle future composizioni degli organi direttivi, è stata adottata la nuova denominazione dell’organizzazione, che da “Confcommercio di Magenta e di Castano Primo“ diventa “Confcommercio Alto Magentino“. Questo cambio di nome, accolto con entusiasmo dalla presidenza di Confcommercio Milano e dal presidente Sangalli, combina le identità dell’Alto Milanese e del Magentino, riflettendo l’espansione e il crescente numero di imprese rappresentate. "L’adozione del nuovo statuto rappresenta un passaggio fondamentale e necessario per la nostra Confcommercio – ha sottolineato il direttore Simone Ganzebi – segnando un significativo passo avanti per la nostra organizzazione territoriale. Questo è il risultato di un intenso lavoro che ha coinvolto la presidenza, il direttivo e tutti gli associati, che ringrazio di cuore".

"Quello di oggi è stato un momento di grande soddisfazione – ha dichiarato il presidente Luigi Alemani (nella foto) –. Ho apprezzato la partecipazione di molte imprese storiche e anche di numerosi giovani imprenditori, segno che il percorso intrapreso è corretto. Lasciamo al passato visioni superate, affrontando con impegno le complessità del presente e guardando con fiducia agli obiettivi futuri che continueremo a perseguire con questa nostra Confcommercio Alto Magentino".

Christian Sormani