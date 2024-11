Comandante dei vigili urbani aggredito

Stefano Palmeri, comandante della Polizia Locale di Nerviano-Pogliano, è intervenuto in aiuto di un capotreno aggredito da un uomo senza biglietto ed è stato a sua volta aggredito. L’episodio, avvenuto alla stazione di Vanzago, è degenerato in una colluttazione, durante la quale Palmeri ha riportato una lesione al polso. Dopo essersi presentato Palmeri è stato insultato dall’uomo che alla richiesta di scendere dal treno poichè sprovvisto di regolare biglietto, ha iniziato a spintonare il comandante. L’aggressore ha lanciato la propria bici contro il comandante per impedire la chiusura delle porte, ma è stato immobilizzato e costretto a lasciare il treno. L’uomo, residente in provincia di Varese, è stato identificato e sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Ch.So.