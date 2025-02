Colonia felina: un altro rogo : "Aiutateci"

"Quale vandalo, quale orrenda persona ha dato fuoco alla colonia felina regolamente censita?". Se lo chiede Maria Rita Crespi, vicepresidente della Protezione animali di Legnano, che denuncia una crudeltà senza giustificazioni. "Nella mattinata del 30 gennaio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco perché qualcuno ha dato fuoco alla colonia in via Turati, una strada sterrata che porta al canale Villoresi - riprende Crespi -. Siamo a ridosso del bosco e per fortuna le fiamme sono state subito domate, perché avrebbero potuto fare un grosso danno, estendendosi anche alle piante. I gatti che abitano la colonia, quattro, stanno bene, non hanno patito. Purtroppo questo episodio non è isolato: già nel 2023 hanno tentato due volte di far morire le bestiole, sempre appiccando incendi. Ricordo che le colonie feline sono tutelate dalla legge, ma non riusciamo a trovare interesse nell’Amministrazione per questi atti vandalici ripetuti".

I gatti sono sterilizzati, accuditi da un volontario, hanno cibo e acqua, non costituiscono un pericolo per nessuno. Chiediamo a Crespi se ha qualche sospetto sull’autore del gesto. "Secondo alcuni la colonia porterebbe topi, attirati dal cibo dei mici - rispode -. Se così fosse, allora l’intervento da fare sarebbe la derattizzazione. Ci hanno consigliato di spostare la colonia, ma il gatto ritorna sempre nel luogo dove ha vissuto. Dunque spostarla non è fattibile. Penso che l’incendio sia opera di una persona spregevole". Le colonie feline sono riconosciute e tutelate dalla Legge regionale 33 del 2009, che ne stabilisce la protezione. "Le colonie vanno rispettate - conclude Crespi -. Per poco non è bruciato il bosco: noi vorremmo più attenzione da parte del Comune".

Silvia Vignati