Cocciniglia, è guerra preventiva: trattamenti sulle piante di tutta Legnano (anche nei giardini privati)

Legnano, 23 febbraio 2025 – Condizioni ambientali non adatte e modificatesi negli ultimi anni, oppure insetti e malattie provenienti da lontano hanno già fatto fin troppo male al patrimonio arboreo del nostro territorio e così la tutela passa obbligatoriamente oggi da un sistema di controlli stringenti.

Vanno in questa direzione anche gli interventi iniziati in questi giorni da Amga, che proprio venerdì scorso ha dato il via ai trattamenti anti cocciniglia asiatica che interesseranno circa 250 piante delle aree urbanizzate della città.

Copertura totale

Il trattamento di contrasto al parassita viene eseguito facendo ricorso a olio bianco e anche i privati cittadini possono fare eseguire il trattamento sugli alberi della propria casa o del condominio rivolgendosi a una ditta specializzata.

Per quanto riguarda il verde pubblico di Legnano gli interventi saranno eseguiti in tutte le zone della città, dai giardini dell’Oltresaronnese alla Canazza, dalla Ztl Centro alla Piazza Mercato, dal giardino Merini di via Anna Frank al verde dell’area ex Cantoni, da Piazza del Popolo ai giardini di via Montecassino, solo per citare alcuni punti.

Il lavoro si protrarrà per qualche settimana. A differenza di altri interventi iniziati in passato, soprattutto se si pensa a quanto fatto per combattere l’Anoplophora chinensis o tarlo asiatico, l’azione in questo caso sarà soprattutto preventiva: la cocciniglia Takahashia japonica, sulla base delle informazioni in possesso del Servizio Fitosanitario, non ha determinato a oggi particolari danni alle piante colpite, sebbene possano verificarsi disseccamenti di rami in presenza di popolazioni della cocciniglia particolarmente elevate.

Trattamento preventivo

Va inoltre precisato anche che questo insetto non risulta dannoso né per l’uomo né per gli animali. I trattamenti di contrasto devono essere indirizzati verso le forme giovanili della cocciniglia, ossia le forme vulnerabili dell’insetto; il parassita nelle successive fasi della sua vita può essere combattuto soltanto rimuovendolo fisicamente dai rami.