Il killer degli alberi: individuati due focolai

Un insetto di origine asiatica, chiamato Takahashia japonica, sta infestando gli alberi di Rho. Due i focolai che sono stati individuati dall’Ufficio ecologia: uno si trova in via Cadorna, in prossimità dell’ingresso al pronto soccorso, dove è presente un filare di nove esemplari di Liquidambar styraciflua.

L’altro è nel parco recintato di via Leopardi, in zona ovest: sono stati attaccati una trentina di esemplari arborei, un filare di gelsi bianchi e alcuni bagolari, già sottoposti a trattamento durante la scorsa primavera.

L’insetto che da qualche anno è presente in provincia di Milano solitamente attacca molte specie vegetali formando una serie di anelli che avvolgono rami e foglie. Una spirale “mortale” dalla quale difficilemente si puo’ uscire.

Il Comune ha chiesto ad una ditta specializzata interventi immediati su due focolai di Takahashia japonica.

Purtroppo non esistono trattamenti chimici o biologici che garantiscano risultati certi in ambito urbano. L’unica possibilità di intervento è la rimozione dei rami e la loro distruzione attraverso il fuoco. Una soluzione radicale che sarebbe certamente meglio poter evitare. "I nostri tecnici sono all’opera per arginare la diffusione dell’insetto nelle zone individuate - commenta l’assessora all’ambiente Valentina Giro - ringraziamo i cittadini che tempestivamente hanno segnalato il problema e invitiamo la cittadinanza a controllare gli alberi nei propri giardini: importante collaborare per limitare i danni di nuove specie esotiche che danneggiano le piante locali".