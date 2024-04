Cinquecento scout al primo campo nella base Colombara

Un weekend di attività all’aperto contribuendo a costruire la nuova base scout – 30mila metri quadrati – che sta sorgendo tra Cascina Colombara a Saronno e Caronno Pertusella. È quello che si sono concessi i 500 scout arrivati sabato mattina alla stazione di Saronno Sud da tutto il comprensorio. Sono stati i primi ad organizzare un campo in BaCo la base scout Colombara. Si tratta di un progetto nato lo scorso marzo dai gruppi scout Agesci del territorio. Per prima cosa è stata acquistata la proprietà un terreno di tre ettari con due case, originariamente piantumato con più di 900 alberi, andati distrutti durante il furioso incendio del 2022. L’idea è quella di una base per tutti gli scout lombardi ma anche fruibile dai giovani del territorio: uno spazio verde per fare educazione all’ambiente e per sperimentare relazioni sane e costruttive. I lavori sono iniziati lo scorso autunno: per poter ripiantumare l’area, occorreva infatti liberarla dagli oltre 800 alberi morti a causa dell’incendio. Gli interventi si sono conclusi negli ultimi giorni e così per la prima volta la base ha ospitato i 500 scout.

Sara Giudici