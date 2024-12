Cinquanta furti in un mese e un bottino da mezzo milione

Una serie di furti in appartamento con almeno 50 colpi messi a segno in poche settimane e un bottino complessivo che supera il mezzo milione di euro. La polizia di Padova è riuscita a individuare la banda di albanesi, ma solo il capobanda è stato arrestato: un 29enne, pregiudicato per associazione a delinquere e furti tra il 2015 e il 2017, rintracciato in un appartamento di Abbiategrasso. Le indagini, avviate a novembre, hanno preso avvio dall’analisi di una serie di colpi e dai movimenti di una Mercedes grigia. Il blitz decisivo nella notte del 16 dicembre, quando il 29enne è stato sorpreso in possesso di decine di oggetti trafugati e diversi cellulari. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto e ricettazione e trasferito al carcere di San Vittore.

Le indagini si sono poi estese a un appartamento di Bareggio, dove è stata trovata la compagna di uno dei complici, un 45enne già noto alle autorità per furti in abitazione commessi in Belgio tra il 2012 e il 2015. Il bottino recuperato dagli agenti comprende oltre 150 oggetti di valore, tra cui gioielli, borse di marca ed elettrodomestici. Tra i furti a segno, uno dei più significativi è avvenuto nei primi giorni di dicembre a Basiano, dove la banda ha sottratto 2.500 euro, gioielli, una pelliccia e persino un phon. L’8 dicembre sono state rubate due targhe a Sedriano, mentre il giorno seguente, a Parabiago, è stata sottratta un’Audi SQ2 TFSI.

Ch.Sor.