Cinema e salute mentale. Quattro pellicole approfondiscono il tema

È giunta alla quinta edizione Movie Mental, la rassegna cinematografica dedicata alla salute mentale. Quattro sere di ottobre da trascorrere in Sala Ratti, corso Magenta 9, per assistere alla proiezione di quattro pellicole che verranno poi discusse dal pubbico insieme ad assistenti sociali, educatori, infermieri, psicologi, medici e psichiatri. La rassegna è promossa dal Dipartimento di Salute mentale, dipendenze e disabilità dell’Asst Ovest Milanese (con il sostegno della Fondazione degli ospedali onlus, Cineforum Marco Pensotti Bruni e il patrocinio del Comune di Legnano). L’ingresso è gratuito, a partire dalle 20.30.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 1° ottobre con "Marylin ha gli occhi neri", regia di Simone Godano. Martedì 8 ottobre si ragionerà sulla solitudine delle madri e la depressione post- partum attraverso le suggestioni del film "Ninna nanna", di Dario Germani ed Enzo Russo, Italia 2017. I disturbi alimentari saranno protagonisti martedì 15 ottobre, con il film "Fino all’osso", regia di Marti Noxon, Usa, 2017. Protagonita Ellen, una ventenne ribelle, da tempo malata per una grave forma di anoressia. Dopo un periodo devastante di malattia, incontra un medico che la sfida ad affrontare la sua condizione con un metodo non convenzionale. Ultima data martedì 22 ottobre, con "Felicità", regia di Michela Ramazzotti, Italia 2023, un film sulla difficile lotta per salvarsi da legami familiari difficili e disturbati.

