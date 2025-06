Ciclabile addio priorità alla scuola

La Lega di Nerviano ha richiesto una revisione della destinazione di quasi un milione di euro previsti da una convenzione urbanistica, proponendo che l’intero importo venga impiegato per la ristrutturazione urgente della Scuola Secondaria di Primo Grado "Leonardo da Vinci" di via Diaz. La proposta nasce a seguito della chiusura precauzionale dell’edificio scolastico, disposta con ordinanza lo scorso 30 aprile, per garantire la sicurezza della popolazione scolastica. L’intervento di ristrutturazione, inizialmente stimato in 1,4 milioni di euro e finanziato tramite mutuo, dovrà ora essere completamente rivisto, con un conseguente aumento della cifra necessaria. Parallelamente, nel novembre 2024, la Giunta Comunale aveva approvato una variante al piano integrato di intervento riguardante la riconversione di un ex-residence situato tra viale Europa e via XX Settembre. In base alla convenzione modificata, erano previste due opere pubbliche a carico della società immobiliare: la progettazione di una pista ciclopedonale in località Garbatola e la riqualificazione di piazza Italia e delle aree limitrofe, per un totale di 990.000 euro. Alla luce della nuova emergenza legata alla scuola, il gruppo consiliare Con Nerviano – Gruppo Indipendente Nervianese e la Lega Salvini Lombardia, con il consigliere Massimo Cozzi (nella foto), hanno avanzato la proposta di destinare l’intero importo delle due opere al solo intervento sulla scuola "Leonardo da Vinci", ritenuto ora prioritario. La richiesta è stata inoltrata al presidente del Consiglio comunale, chiedendo al sindaco e all’amministrazione di attivarsi per modificare la convenzione in questa direzione.

Ch.S.