Cerro Maggiore, controlli al multisala dopo la rapina: denunciati due minorenni

Cerro Maggiore (Milano), 7 marzo 2024 - Carabinieri in azione al multisala di Cerro Maggiore. Controlli effettuati dopo la rapina che ha visto protagonisti alcuni minorenni che erano entrati in azione con minacce nei confronti di alcuni ragazzi costretti a prelevare soldi al bancomat.

In questo caso i militari hanno fatto visita alla struttura che sorge di via Turati, già teatro di episodi di microcriminalità. I carabinieri hanno fermato e denunciato un 17enne per possesso di arma da taglio in quanto sorpreso con un coltellino in tasca. Una denuncia è arrivata per un 15enne sorpreso mentre stava rubando un pacchetto di caramelle da un bar della galleria commerciale.

I carabinieri oltre al multisala di Cerro Maggiore, hanno fatto visita alle strutture di Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni, Assago e Rozzano. In totale sono state identificate 123 persone, 54 i minori; 4 le denunce due delle quali sono quelle scattate a Cerro.