Case Aler a Cerro Maggiore, blitz del consigliere Regionale Di Marco: “Intervenire subito per la sicurezza degli inquilini”

Cerro Maggiore (Milano), 30 novembre 2023 - Blitz del consigliere regionale Nicola Di Marco nello stabile Aler di via Gaio al civico 7 di Cerro Maggiore.

"Abbiamo chiesto ad Aler di intervenire immediatamente per la sicurezza degli inquilini. Siamo intervenuti a seguito alla segnalazione ricevuta attraverso il servizio “Alertiamoci” in merito ai disagi subiti dai residenti dello stabile Aler al numero 7 di via Gaio. Mi sono immediatamente attivato per chiedere all’azienda se fosse a conoscenza della situazione e soprattutto se avesse già in programma i necessari interventi di manutenzione. Quanto ho potuto riscontrare di persona nel corso di un sopralluogo è sinonimo di uno stato di degrado inaccettabile" .

L’intonaco di una delle facciate del palazzo è completamente scrostato, al punto da lasciare esposti i pannelli di polistirolo e un’altra parete è gravemente ammalorata. I lavori di ristrutturazione dei balconi non sono ancora terminati, con il conseguente disagio, e rischi per la sicurezza, di chi è costretto a vivere con le impalcature fuori dalla porta di casa. Completa il quadro un’auto abbandonata nel parcheggio.

"Torno a ribadire l’urgenza di un intervento di messa in sicurezza delle pareti ammalorate, nonché la chiusura dei lavori relativi ai balconi. Aler non può e non deve rimanere sorda di fronte al disagio che gli inquilini sono quotidianamente costretti a subire".