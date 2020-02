CERRO MAGGIORE (Milano), 12 febbraio 2020 - Una donna di 41 anni è stata arrestata dopo avere accoltellato al torace il compagno al

culmine di una lite. Il tutto è accaduto nella tarda serata di lunedì a Cerro Maggiore. I carabinieri sono arrivati allertati per una lite in famiglia,

chiamati dalla madre dell'uomo. Al loro arrivo hanno trovato il 38enne, con precedenti per droga e guida in stato d'ebbrezza, ferito. La donna ha

raccontato di averlo ferito, mentre entrambi ubriachi stavano litigando, con un coltello da cucina. L'arma, su sua indicazione, è stata trovata sotto il divano.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Legnano, dove è stato tenuto sotto osservazione con una prognosi di venti giorni, mentre lei è stata arrestata per lesioni aggravate e, dopo

l'udienza di convalida, messa ai domiciliari.

© Riproduzione riservata