Cercasi guardie ambientali: "Servono forze fresche"

Nuove Gev cercasi. Il Comune di Varese lancia una campagna per invitare i cittadini ad unirsi al gruppo locale delle Guardie Ecologiche Volontarie. Si partirà nei prossimi weekend con banchetti informativi installati per le vie del centro e, nel corso della stagione di balneazione del lago, lungo il lido della Schiranna. Diventare Gev è un’opportunità che possono cogliere tutti i cittadini europei di età compresa tra i 18 e i 70 anni. Come previsto dalla normativa di Regione Lombardia si diventa Gev a seguito della frequentazione di un corso di formazione a partecipazione gratuita tra quelli attivati su tutto il territorio, al termine del quale bisogna superare un esame davanti a una commissione regionale. "L’intento è potenziare, con forze fresche, l’azione del gruppo locale delle Guardie Ecologiche Volontarie, che ringrazio per la collaborazione e la disponibilità - dichiara l’assessora all’ambiente del Comune Nicoletta San Martino - l’azione di informazione e vigilanza delle Gev è importante per la difesa dell’ambiente naturale e del decoro urbano, inserendosi in un percorso radicato nel territorio varesino.

Penso a figure care alla nostra storia, come Salvatore Furia, che fu ideatore, promotore della creazione delle Guardie Ecologiche e, nel 1979, prima Gev della Lombardia". Attualmente il gruppo delle Gev di Varese è composto da 18 Guardie Ecologiche Volontarie e 2 Guardie Ecologiche Onorarie (con più di 10 anni di servizio). L’età media dei volontari è di 68 anni, in un range d’età tra i 46 e gli 80. Nel 2024 il corpo delle Gev di Varese ha dedicato al servizio un tempo pari a 2830 ore annue. Ciascun volontario ha prestato in media un monte mensile di servizio corrispondente a circa 12 ore e 30 minuti a testa. L’attività di vigilanza ha portato a 42 verbali di accertamento, di cui 9 per violazioni del Regolamento comunale del verde, 32 violazioni del Regolamento comunale di igiene urbana e una per violazione del Regolamento comunale di polizia urbana.