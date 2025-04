Centro sportivo. Verifiche concluse il chiosco è regolare

Dopo l’interrogazione presentata dal gruppo consiliare di minoranza “Canegrate nel Cuore“, l’Amministrazione comunale ha fornito chiarimenti ufficiali in merito alla struttura adibita a chiosco all’interno del centro sportivo di via Terni, confermando la regolarità dell’intervento sia dal punto di vista urbanistico sia sanitario. Il manufatto, realizzato a servizio del bar già esistente, è stato oggetto di un’istanza corredata da un progetto tecnico dettagliato e da tutta la documentazione necessaria, come richiesto dalla normativa. In base alla convenzione in essere, l’Asd Calcio Canegrate – gestore dell’impianto – ha facoltà di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e può proporre opere di manutenzione straordinaria, previo parere degli uffici comunali competenti. Sebbene non sia previsto un vero e proprio titolo abilitativo da parte del Comune, la proposta è stata attentamente esaminata dall’Ufficio Edilizia Pubblica, tenendo conto del miglioramento complessivo apportato alla struttura sportiva. Per quanto riguarda l’attività di somministrazione, è stato precisato che il centro è già in possesso di un’autorizzazione compatibile con gli impianti sportivi che prevedono la somministrazione accessoria: il servizio è attivo solo durante gli orari di apertura del centro e in occasione delle attività sportive organizzate dalle società utilizzatrici.

In seguito a un sollecito da parte dell’Amministrazione, l’Asd Calcio Canegrate ha inoltre presentato una nuova Scia per la modifica strutturale dei locali, necessaria a regolarizzare lo spostamento del punto di ristoro, che è stato ricollocato circa 20 metri più avanti rispetto alla posizione originaria. In una nota firmata congiuntamente dal sindaco, Matteo Modica, e dall’assessore all’Edilizia privata e urbanistica, l’Amministrazione ha confermato la correttezza dell’iter seguito e la piena collaborazione con la società sportiva, ribadendo l’impegno a garantire il rispetto delle regole senza ostacolare lo sviluppo delle attività a servizio della comunità.