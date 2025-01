Castano Primo, cade una pistola sul pavimento: panico tra i clienti del bar

Castano Primo (Milano) – Attimi di panico nel pomeriggio di giovedì in un bar del centro cittadino, quando a un uomo è caduta una pistola, fortunatamente finta, scatenando il terrore tra i clienti e richiedendo l'intervento immediato della polizia locale. Gli agenti del comando di Castano Primo e Nosate sono stati chiamati d'urgenza dai titolari dell'attività, preoccupati per un individuo in apparente stato di alterazione psichica. L'uomo, dopo aver lasciato cadere un'arma da fuoco, l'ha prontamente occultata, aumentando la tensione nel locale. Una volta rintracciato dagli agenti, è stato sottoposto a perquisizione. Durante il controllo, è stata trovata una pistola semiautomatica nascosta nei suoi pantaloni, con il colpo in canna. Dopo verifiche più approfondite, è emerso che l'arma era una replica a salve della Beretta 92, a cui era stato rimosso il tappo rosso, rendendola indistinguibile da una vera pistola a prima vista.