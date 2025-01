Due tunisini nel Lodigiano senza documenti: scatta la doppia espulsione

Lodi, 17 gennaio 2025- In Italia senza i documenti necessari, scatta l’espulsione. Continua il lavoro della Questura di Lodi per contrastare l’ingresso e il soggiorno irregolare di stranieri in Italia. Da qui la doppia espulsione emessa dal Questore di Lodi, Pio Russo, nei confronti di due uomini tunisini. Gli interessati, uno di anni 32 e l’altro di anni 18, sono stati rintracciati dalla polizia stradale di Guardamiglio e dai carabinieri e scoperti senza i documenti che ne avrebbero dovuto legittimare la presenza sul territorio nazionale. Così sono stati entrambi messi a disposizione dell’ufficio immigrazione, per gli accertamenti di rito, che precedono l’espulsione.

Il tunisino di 18 anni è stato espulso e accompagnato al centro per il rimpatrio di Bari - Palese, grazie al posto messo a disposizione dalla direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, poi sarà materialmente allontanato. Il 32enne, invece, aveva precedenti alle spalle per oltraggio e resistenza a pub blico ufficiale, lesioni, danneggiamento aggravato e minacce ed stato rimpatriato tramite accompagnamento diretto alla frontiera aerea di Milano – Malpensa. E’ stato quindi fatto imbarcare su un volo commerciale diretto in Tunisia, dove è stato preso in carico dalle autorità locali.

Continua anche il lavoro della divisione anticrimine della Questura lodigiana per frenare le azioni di soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza. Secondo un bilancio, nel 2024 sono scattati: 120 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Lodi e di altri della Provincia; 29 avvisi orali; 8 avvisi orali a minorenni e 29 a maggiorenni; 25 divieti di accesso agli esercizi pubblici; 9 daspo; 5 ammonimenti per cyberbullismo; 4 ammonimenti bullismo; 9 proposte per sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui 7 accolte dall’Autorità giudiziaria. Invece quest’anno, sono già stati emessi: un foglio di via, un avviso orale, 4 daspo, un ammonimento per violenza domestica, un altro per stalking e una proposta per sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Controlli, accertamenti e attenzione saranno garantiti anche nei prossimi mesi, per continuare a tenere alta la guardia.