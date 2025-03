Castano Primo, pericolosità sociale: la Polizia locale emette quattro daspo

Castabo Primo (Milano), 27 marzo 2025 - Nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dei reati, la Polizia locale di Castano Primo ha emesso un provvedimento di divieto di ritorno sul territorio cittadino nei confronti di quattro persone. L’azione, condotta dal Comando di Castano Primo e Nosate, è frutto di un monitoraggio costante del territorio, che ha permesso di individuare soggetti ritenuti di interesse operativo.

Le indagini svolte dagli agenti hanno portato alla raccolta di elementi utili che hanno consentito alla Questura di Milano di disporre le misure di prevenzione. Il provvedimento, adottato in base al profilo di pericolosità sociale degli individui coinvolti, prevede un divieto di ritorno che può variare da uno a tre anni.

Nei giorni scorsi, i destinatari della misura hanno ricevuto la notifica ufficiale. Tra loro figura M. C. L., nato nel 2005, cittadino italiano con precedenti per truffa ai danni di soggetti fragili. Il provvedimento è stato richiesto dal Comando di Polizia locale, che nei mesi scorsi aveva già denunciato il giovane per lo stesso reato. Un altro soggetto colpito dal divieto è L. S., classe 1990, con precedenti per reati contro il patrimonio e l’autorità. L’uomo è stato fermato durante un controllo e trovato in possesso di oltre 100 grammi di sostanza stupefacente.

A completare l’elenco degli individui allontanati ci sono F. F., nato nel 1981, con un passato di reati contro il patrimonio, la persona e spaccio di droga, e S. F., classe 2004, con precedenti per reati contro il patrimonio, l’autorità e spaccio di stupefacenti. L’emissione di questi provvedimenti rientra in una strategia di sicurezza volta a tutelare la comunità e contrastare la criminalità locale.