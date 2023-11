Legnano, nel cassonetto lo zaino rubato poco prima ma anche refurtiva sottratta mesi fa

Legnano (Milano), 6 novembre 2023 – Nel cassonetto per la raccolta degli indumenti da smistare non solo abiti usati, ma anche lo zaino con un Ipad e gli oggetti da poco trafugati in un’autovettura poco distante e la “valigia del medico”, la borsa trafugata qualche mese fa a un professionista e contenente attrezzature mediche per migliaia di euro e le chiavi di due preziose auto d’epoca proprietà dello stesso medico. A questo ritrovamento quanto meno insolito e alla restituzione al legittimo proprietario sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato di Legnano dopo aver seguito le tracce di un tablet da poco rubato.

Lo scorso 3 novembre, infatti, un cliente di un ristorante di via per Busto Arsizio a Legnano una volta uscito dal locale si è reso conto che qualcuno aveva rotto il finestrino della sua auto per impossessarsi dello zaino lasciato sulla vettura, contenente un Ipad, un powerbank, un libretto d’assegni e un paio di caricatori. Subito il 58enne ha allertato la Polizia di Stato anche perché l’Ipad, come gran parte dei nuovi device, garantisce la possibilità di rintracciare il segnale e identificare la posizione esatta del tablet. E così, seguendo il segnale, gli agenti sono arrivati sino alla campana per la raccolta dei vestiti usati posizionata a poca distanza, sempre in via per Busto Arsizio.

Una volta avuto accesso alla campana attraverso il gestore, gli agenti non hanno trovato solo lo zaino, con ancora all’interno tutto quanto era contenuto al momento del furto (restituita al legittimo proprietario), ma anche una borsa con attrezzature mediche.

E così, grazie alla documentazione trovata all’interno, gli agenti sono arrivati a identificarne la provenienza: lo scomparsa della borsa era stata denunciata lo scorso mese di luglio da un medico residente a Corbetta, U.M, di 74 anni. La borsa trafugata, con documenti, strumenti medici, le chiavi di due auto storiche di proprietà dell’uomo e alcuni oggetti di particolare valore affettivo, è stata così restituita al medico, incredulo di poter ritrovare dopo tanti mesi quanto era ormai considerato come definitivamente perso. Gli agenti stanno ora indagando per capire tutti gli oggetti trafugati abbiano avuto come ultima destinazione la campana per la raccolta abiti usati.