Cassette di plastica per frutta e verdura, il riciclo diventa tassativo

C’è chi le mette tra i rifiuti indifferenziati, chi dove capita, chi le abbandona nei boschi. Le cassette in plastica, che hanno contenuto frutta e verdura, possono avere una seconda vita se riciclate. Lo ricorda Aemme linea ambiente, con una precisa esortazione: dal primo marzo il conferimento delle suddette cassette nella plastica è tassativo.

"La raccolta della plastica, così come di altri materiali riciclabili, è ormai una consuetudine e risulta importante perché aiuta a garantire un uso più efficiente delle risorse, ma anche benefici all’ambiente e all’economia: il risparmio che si ricava è, infatti, elettrico, idrico e di materie prime – spiega la società –. Dell’insieme dei rifiuti in plastica che possono essere avviati al riciclo fanno parte anche le cassette utilizzate per i prodotti ortofrutticoli. Finora non tutti i cittadini sono stati ligi nel praticare la corretta differenziazione. Dal 1° marzo questo errore non sarà più ammesso, i nostri operatori avranno l’obbligo di lasciare a terra i materiali non conferiti correttamente. Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, include questa tipologia di rifiuto fra quelli che si possono riciclare e recuperare. Perché non agevolare questo meccanismo?".

La nuova direttiva riguarda solo le cassette per prodotti ortofrutticoli e non altre tipologie di cassette in plastica, come quelle utilizzare per le bottiglie dell’acqua o di altre bevande. "La collaborazione di noi cittadini è importantissima – rimarca Aemme linea ambiente –. Ovviamente non sarà necessario inserire le cassette dei prodotti ortofrutticoli nel sacco giallo: l’importante è che siano esposte nel giorno di raccolta della plastica".

Nel sacco giallo va messo: bottiglie e contenitori in plastica per alimenti e detersivi; bicchieri e piatti monouso; tubetti del dentifricio; vasi per vivaisti; polistirolo; blister di farmaci vuoti; retine per frutta o verdura.Silvia Vignati