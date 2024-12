Caso al parco del Ticino. Il castoro non ce l’ha fatta

Purtroppo non ce l’ha fatta il castoro che era stato ritrovato alcuni giorni fa in località Castelletto di Cuggiono, nel Parco del Ticino. A dare la notizia del decesso è stato Danilo Selvaggi, direttore della Lipu, alla quale l’animale era stato dato in affidamento. Giunto all’ambulatorio medico veterinario con una forte infezione batterica e alcune contusioni, è stato sottoposto alle cure del caso. Ma l’infezione è risultata troppo grave e diffusa. "A gennaio faremo l’esame istologico – spiega Selvaggi – i risultati saranno a disposizione verso la fine del mese". La notizia del ritrovamento di un castoro nel Parco del Ticino ha avuto una vasta eco. A trovarlo era stato, lo scorso 17 dicembre, un cittadino, Andrea Azzimonti, che vive proprio nei pressi del Ticino di Castelletto di Cuggiono. Insieme alla sorella Marina, aveva seguito per parecchie ore il castoro e aveva chiamato le guardie parco.

Il roditore era visibilmente ferito e sofferente e, quando è giunto all’ambulatorio veterinario per le cure, era in condizioni molto critiche. La vicenda è stata seguita direttamente anche dal presidente del Parco del Ticino Ismaele Rognoni, che ha ringraziato i cittadini pronti a fare una segnalazione immediata. Ma a destare grande emozione era il fatto che erano almeno 500 anni che non si avevano notizie della presenza di un castoro europeo in Italia. E solo da qualche anno cominciavano ad arrivare le prime segnalazioni, la più recente nella riserva del fondo Toce in Piemonte.

Erano state attivate immediatamente approfondite analisi genetiche, per risalire alla provenienza del castoro ritrovato a Castelletto di Cuggiono. Fino alla notizia della sua morte, che è avvenuta il 23 dicembre. Se ne dovranno chiarire le cause tramite tutti gli accertamenti del caso.

Intanto emerge anche un po’ di preoccupazione tra coloro che sono entrati in contatto con il castoro ferito. "Al momento non ci sono spiegazioni su quanto è accaduto – afferma Andrea Azzimonti, colui che ha ritrovato l’animale – auspico che chi è entrato in contatto venga avvisato per poter effettuare, eventualmente, degli accertamenti in via precauzionale".