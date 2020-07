Banda di giovani clienti distrugge i bagni della Cascina Pietrasanta. "Siamo purtroppo a dovervi mostrare quello che persone maleducate e irrispettose compiono all’interno dei nostri locali purtroppo sempre più frequentemente. Nei bagni esterni c’erano bicchieri di vetro rotti in terra e all’interno degli urinatoi da muro, dispenser degli asciugamani rotti, rubinetti rotti e altri vasetti con i profumi buttati nel cestino, oltre alla carta sparsa per il pavimento e in strada", la denuncia dei proprietari del ristorante. E l’amara constatazione di sapere che ci siano in giro "ragazzi di 1830 anni che si comportano in questa maniera".

© Riproduzione riservata