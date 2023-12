Casa Marta, solidale il calendario dell’avvento

Torna una delle iniziative più amate dai saronnesi nel periodo di Natale ossia il calendario dell’avvento "al contrario" di Casa di Marta. Un’opportunità per godersi l’attesa delle feste creando giorno dopo giorno un regalo anzi un vero e proprio pacco dono per le persone più bisognose. Da ieri, infatti, è possibile, iniziare la raccolta di generi alimentari e oggetti di prima necessità per coloro che vivono una situazione di difficoltà. Il calendario solidale di Casa di Marta infatti propone ogni giorno l’indicazione per l’acquisto di un prodotto che comporrà una spesa da destinare in beneficenza alla fine delle caselle. L’iniziativa non si ferma però ai privati, ma viene estesa anche alle scuole, infatti, il calendario può essere utilizzato anche come dono di classe. Non a caso sono infatti più di 200 quelle che hanno aderito all’iniziativa.