"Casa e Ospedale di comunità dentro al Cantù"

La Direzione dell’Asst ha incontrato i sindaci del distretto sociosanitario dell’Abbiatense per presentare il progetto di rafforzamento dei servizi ospedalieri e territoriali e per aggiornare sullo stato di avanzamento delle strutture realizzate con le risorse del Pnrr.

Il direttore generale Francesco Laurelli (nella foto), accompagnato dai direttori Valentino Lembo (Ambito sanitario) e Giovanni Guizzetti (Ambito amministrativo), ha annunciato che la Regione ha approvato il progetto definitivo di realizzazione della Casa e dell’Ospedale di comunità, strutture che saranno ricavate nel complesso ospedaliero esistente (nell’edificio A la Casa di comunità e al terzo piano dell’edificio Bossi l’Ospedale di comunità).

"Avere un Ospedale di comunità nell’ospedale è indubbiamente un vantaggio perché all’attività infermieristica propria dell’Ospedale di comunità si garantisce supporto medico nei casi di necessità – ha spiegato Laurelli – Con questa approvazione potremo effettuare ristrutturazioni e manutenzioni necessarie per superare le criticità strutturali dell’ospedale di Abbiategrasso". Il direttore ha poi ribadito che l’intenzione dell’Asst è di mantenere, rafforzare e migliorare i servizi offerti in città. "Il rafforzamento si sta concretizzando in sinergia con gli altri ospedali dell’Azienda – ha aggiunto Laurelli – Da qualche mese sono operativi nuovi ambulatori nell’ambito della Neurochirurgia, Chirurgia maxillo-facciale, Cardiologia, Riabilitazione, Reumatologia e Odontoiatria. E sono anche aumentate di alcune sedute settimanali gli interventi chirurgici di medio-bassa intensità. Dal 7 ottobre grazie all’inserimento di nuovi infermieri abbiamo otto posti letto in più all’Ospedale di comunità, che pensiamo di incrementare ulteriormente quando saranno completati i lavori di ristrutturazione". Abbiategrasso avrà anche una Risonanza magnetica di nuova tecnologia".

Giovanni Chiodini