Carabinieri, cambio al vertice. Al comando arriva Lionello

È arrivato il cambio della guardia alla Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso. Il maggiore Alessandro Riglietti lascia la caserma di viale Mazzini con destinazione Roma, dopo quattro anni di attività sul territorio. Al suo posto subentra il Capitano Francesco Lionello.

Il nuovo comandante dei carabinieri proviene dal nucleo investigativo di Verbania, in precedenza aveva ricoperto il ruolo di comandante del nucleo operativo e radiomobile di Desio. Laureato in Giurisprudenza il Capitano Francesco Lionello proviene dalla scuola Marescialli.

Sarà operativo ad Abbiategrasso a partire dal prossimo 5 di settembre.

Per il Maggiore Alessandro Riglietti è stato un momento di intensa commozione ieri mattina insieme alla moglie e al bimbo nato recentemente e a una parte dei carabinieri che quotidianamente sono in servizio sul territorio, oltre all’Associazione Nazionale Carabinieri giunta per un saluto.

"Porterò per sempre con me un bagaglio di esperienza professionale e umana immenso", ha commentato.

Anche il Tenente Leonardo Miucci, alla guida del nucleo operativo, lascerà Abbiategrasso con destinazione Gela, città siciliana dove passerà al nucleo operativo ecologico.

Graziano Masperi